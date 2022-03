Satelliten-Internet Starlink wird deutlich teurer

Antenne kostet in Österreich 634 Euro

Die Preise in Europa fallen noch etwas höher aus als in Nordamerika. Für Österreich weist die Starlink-Website Hardware-Kosten in Höhe von 634 Euro aus, hinzu kommen 85 Euro Versandkosten. Als Monatsgebühr werden hierzulande noch 99 Euro ausgewiesen. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis das angepasst wird.