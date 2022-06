Die an den Tag gelegte Politik ist zum Schämen

Anton Mattle ist noch gar nicht in seiner neuen Rolle als ÖVP-Spitzenkandidat angekommen, schon ist er Zielscheibe der politischen Gegner. Das mag „Part of the Game“ sein, also Teil des Spiels, wie es heißt. Ich verbinde jedoch „Spiel“ mit etwas Erfreulichem, Unterhaltsamem. Aber nicht nur die Unterhaltungsbranche hat sich gänzlich geändert - Stichwort Brutalospiele. Auch die heute an den Tag gelegte und gelebte Politik ist weder unterhaltsam noch erfreulich.