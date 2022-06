Bei Sonderlandtag: Platter warnte vor „Verrohung“

Am Anfang des Tiroler Sonderlandtages am Freitag, bei dem die Auflösung des Landesparlamentes beschlossen und somit der Weg für eine Neuwahl geebnet wurde, mahnte LH Günther Platter, am Ende gab’s trotzdem reichlich Zoff zwischen FPÖ-Chef Markus Abwerzger und ÖVP-Klubchef Jakob Wolf. Es ging um die Betriebsübergabe von Platter-Nachfolger Anton Mattle.