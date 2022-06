Alle gafften und filmten, nur einer half bei Brand

Leiter als Hilfsmittel

Genau in dem Augenblick kam Sarhatlic vorbei, „Ich war in der Nähe auf einer Baustelle, wollte mir Mittagessen holen. Ich hab’ den Rauch gesehen und eine Person am Fenster. Davor rund 30 Menschen, die nur geschaut und gefilmt haben“, erzählt er. Während die anderen nur gafften, handelte Sarhatlic. Er suchte eine Leiter, kam so zu Maier in den ersten Stock und holte ihn aus der Wohnung.