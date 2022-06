IT-Gigant Google ehrt „Tagebuch der Anne Frank“

Das „Tagebuch der Anne Frank“ ist nicht nur ein wichtiges Werk der Weltliteratur, es handelt sich auch um einen der bedeutendsten Zeugenberichte über die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg. Das in über 70 Sprachen übersetzte Werk erzählt die Geschichte Anne Franks, die sich als 13-jähriges Mädchen ab Juni 1942 im niederländischen Exil zwei Jahre lang in einer geheimen Unterkunft vor den Nazis versteckte. 1944 wurde Familie Frank verhaftet und in einem Konzentrationslager ermordet.