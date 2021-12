Google ehrt vietnamesische Pho-Suppe mit Doodle

Die Pho-Suppe, deren Name vermutlich von der vietnamesischen Aussprache für das französische Gericht Pot-au-feu („Topf auf dem Feuer“) kommt, ist eine kräftige, klare Brühe aus Rinderknochen, in der Reisnudeln, Rind- und Hühnerfleisch, Zwiebeln, Koriander, Minze, Chilis, Limetten und Gewürze wie Pfeffer und Sternanis kommt. In manchen Regionen Vietnams wird die Suppe mit vietnamesischem Basilikum und Mungobohnen verfeinert. Die Zutaten werden oft getrennt voneinander in Schüsseln serviert, sodass jeder selbst zusammenstellen kann, wie er seine Suppe am liebsten mag.