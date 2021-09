Google Doodle ehrt DJ und Musikproduzent Avicii

Am 8. September wäre der weltberühmte schwedische Songwriter, DJ und Musikproduzent Avicii (bürgerlicher Name Tim Bergling) 32 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet Google dem 2018 verstorbenen Musiker am Mittwoch ein Google Doodle, das in Form eines Musikvideos zu Aviciis Hit „Wake Me Up“ an seine Karriere und seinen bedeutenden Beitrag für die Pop- und Elektromusik erinnert.