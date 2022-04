Google-Doodle ehrt Operndiva Montserrat Caballé

Caballé war auch oft in Österreich

Ihre Auftritte führten sie wiederholt nach Österreich, 2007 war ihr der Titel der „Österreichischen Kammersängerin“ verliehen worden. An der Wiener Staatsoper hatte Caballé ihren ersten Auftritt am 28. Februar 1959 als Donna Elvira in Mozarts „Don Giovanni“. Es folgten zahlreiche weitere Partien, darunter die der Salome, Elisabeth („Don Carlo“), Tosca oder Leonora („La Forza del Destino“).