Luka Jovic vor Real-Aus - Wechsel in die Serie A?

Jovic würde demnach an AC Florenz verliehen werden. Ein Jahr lang soll der Stürmer im Trikot der Toskanern auf Torjagd gehen. Scheitern könnte der Deal nur noch in puncto Gehalt: Florenz will lediglich für ein Drittel der fünf Millionen Euro aufkommen, Real fordert von den Italienern jedoch, mindestens die Hälfte zu übernehmen.