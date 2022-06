„Österreich jetzt Top-Land im Synchronschwimmen“

Bei den Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt stellten die Schwestern laufend persönliche Rekorde auf. Nach zwei EM-Bronzenen 2021 in der ungarischen Hauptstadt und Platz sieben bei Olympia in Tokio feierte das Alexandri-Duo den nächsten historischen Erfolg. Ein Lohn der vergangenen Jahre, in denen sie sich in den Ergebnislisten des Synchronschwimmens stetig nach oben gearbeitet haben. 2021 belohnten sie sich erstmals mit Bronze in Technik und Solo, ein Jahr später wiederholten die 24-Jährigen eine Stufe höher das Kunststück.