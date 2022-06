Ein Sieg reicht ÖBV-Männern für Einzug in Play-In

Frauen droht Aus

Für die ÖBV-Frauen wird das Weiterkommen nach zwei Niederlagen am ersten Spieltag schwer. Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher treffen am Freitag auf Neuseeland (11 Uhr) und Frankreich (12.50 Uhr). Die Chance auf den Aufstieg bleibt nur mit zwei Siegen intakt. In Antwerpen sind je 20 Nationen bei Männern und Frauen am Start. Die Gewinner der vier Fünfergruppen erreichen direkt das Viertelfinale. Die Teams auf den Rängen zwei und drei spielen am Samstag um die vier weiteren Plätze in der Runde der besten acht.