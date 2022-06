Colorado Avalanche vor Gewinn des Stanley Cups

Den Colorado Avalanche fehlt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups. Das Team aus Denver gewann Mittwochabend (Ortszeit) das vierte Spiel in der Finalserie (best-of-seven-Modus) mit 3:2 nach Verlängerung bei Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und führt nun mit 3:1 an Siegen. Spiel fünf findet in der Nacht auf Samstag (2 Uhr) statt, die Avalanche könnten da vor Heimpublikum ihren dritten Meistertitel fixieren.