„Rote Kanzler trieben uns in die Gas-Abhängigkeit“

Der Klubobmann und Sozialsprecher der ÖVP, August Wöginger, widerspricht. Die Sanktionen seien notwendig gewesen, „um einen Aggressor wie Putin in die Schranken zu weisen“. Für ihn sei die Kritik der Opposition auch in Sachen Anti-Teuerungs-Paket nicht nachvollziehbar, denn: „Das ist ein sehr großes Entlastungspaket und das Geld geht dort hin, wo es am meisten gebraucht wird.“