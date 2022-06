Nach Hacker-Angriff: Medizin-Uni wieder „online“

Neue Passwörter für alle

Seit Dienstag werden an die rund 3500 Studierenden und 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Passwörter ausgegeben. Die Passwort-Vergabe „läuft gut“, berichtete Hoffmann-Ammann. Bis Mittwoch um 16 Uhr können Studierende noch persönlich unter Vorlage ihres Studierendenausweises im Foyer des Audimax in der Fritz-Pregl-Straße 3 in Innsbruck ihr neues Passwort abholen.