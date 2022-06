Med-Uni im Visier von Hackern: Polizei ermittelt

Neue Passwörter für alle

Vonseiten der Med-Uni hieß es lediglich, dass man an der Wiederherstellung „mit Hochdruck“ arbeite und „laufend Erfolge“ erziele. Externe IT-Experten wurden hinzugezogen. Für die rund 3500 Studierenden und 2200 Mitarbeiter werden nun neue Passwörter ausgegeben. Studierende können auch am Mittwoch von 7 bis 16 Uhr im Foyer des Audimax in der Fritz-Pregel-Straße 3 ihr neues Passwort abholen. Ein persönliches Erscheinen mit Studierendenausweis ist notwendig, hieß es auf einer eigens eingerichteten Website der Med-Uni.