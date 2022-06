Play-off: Donau will bei Parndorf überraschen

Der Stachel vom 1:7 in Krems sitzt tief bei Parndorfs Fußballern. Auch wenn die Niederlage zu hoch ausgefallen sein mag und die Ausfälle von gleich vier Stammkräften im ersten Relegationsspiel um den Ostliga-Aufstieg für das Team von Trainer Paul Hafner einfach nicht zu verkraften gewesen sind. Das heutige zweite daheim gegen den Wiener Vizemeister SV Donau (19.30 Uhr) ist damit schon bedeutungslos - was aber nicht heißen soll, dass man nicht noch einmal Vollgas geben will.



Saison ordentlich beenden!

„Wir möchten diese an sich richtig gute Saison ordentlich beenden“, gibt Hafner die Marschroute vor. Personelle Besserung ist freilich keine in Sicht - im Gegenteil: Mit Peter Trimmel droht ein vierter Defensiver auszufallen! Die Wiener hat er vor zwei Wochen beim 0:0 in Stadlau beobachtet, „normalerweise hätte ich mir jetzt noch ihre Aufstellungen der letzten vier Runden angesehen - aber das erspare ich mir.“ Dass die größte Gefahr von Piotr Pawlowski droht, weiß Hafner auch so. Der Ex-Mattersburg-Amateur ist mit 16 Saisontoren offensiv quasi die „Donau-Versicherung“.



Pawlowski auch stimmlich top

Mit den Freunden hat er seine Stammlokale, in denen er hinter dem Mikrofon aufblüht: „Ich liebe Karaoke-Singen - bei Songs aus den 80- sowie 90ern samt Classics kann ich mich nicht zurückhalten“, lacht Stürmer Piotr Pawlowski. Zum Spiel gegen parndorf meint der 27-Jährige: „Auf uns wird körperlich extrem viel zukommen. Die Frage ist nur, ob sie nach so einer Klatsche mit dem Kopf noch dabei sind. Wir spielen voll auf Sieg und werden bis zum Umfallen laufen!“ Am Samstag (17.30 Uhr) wartet dann auf Donau im Heimspiel Krems.