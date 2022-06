Mobiles Klimagerät sorgt für CO-Alarm in Wohnung

Grund war ein mobiles Klimagerät

Der Grund für die extrem gefährlichen Abgase war ein mobiles Klimagerät, das in der Wohnung für einen Unterdruck sorgte, sodass die Abgase der Gastherme nicht richtig abziehen konnten. Die Berufsfeuerwehr musste mit einem Hochleistungsbelüftungsgerät eine Druckbelüftung in der gesamten Wohnung und auch am Gang starten, um die CO-Konzentration vollständig beseitigen zu können.