Bernhard Brink rastet bei TV-Aufzeichnung aus

Schlager-Urgestein Bernhard Brink ist bei der Aufzeichnung der „Schlagernacht des Jahres“ in Berlin auf der Bühne ausgerastet. In einer Wutrede schimpfte der 70-Jährige über Affenpocken, Corona, Lauterbach und das „kleine Arschloch in Russland, den soll beim Kacken der Schlag treffen.“