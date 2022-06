Tampa Bay verkürzt in NHL-Finals gegen Colorado

Der Titelverteidiger wehrt sich. Die Tampa Bay Lightning haben in der Finalserie um den NHL-Titel ihren ersten Sieg gegen die Colorado Avalanche geschafft. Tampa gewann am Montag in der dritten Partie daheim 6:2 (2:1,4:1,0:0) und verkürzte nach zuvor zwei Niederlagen in Colorado in der Serie auf 1:2. Zum Gewinn des Stanley Cups in der NHL sind vier Erfolge notwendig.