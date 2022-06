Avalanche führt dank „Klagenfurter“ im Stanley Cup

Die Colorado Avalanche haben das erste Spiel in den Stanley-Cup-Finals gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewonnen. Das Eishockey-Team aus Denver holte am Mittwochabend (Ortszeit) in eigener Halle ein 4:3 in der Verlängerung. Der in Klagenfurt geborene Schwede Andre Burakovsky traf nach 83 Sekunden zum Sieg.