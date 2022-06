Wissen Sie, wann ein Berg ein Berg ist?

Noch eine Zahlenspielerei hat der Jurist für uns: So ist vom Mittelpunkt der Erde aus gemessen nicht der Everest, sondern der 6263 Meter hohe Vulkan Chimborazo in Ecuador der höchste Berg der Welt. Dieser liegt zwei Kilometer weiter vom Erdmittelpunkt entfernt als der Everest, exakt 6384,557 Kilometer. Einfach erklärt: Die Erde ist keine Kugel, sondern ein Ellipsoid und der Radius an den Polen kleiner als am Äquator.