Profi-Tipps für Klettersteig-Abenteuer mit Kindern

Selbst Sechs- und Siebenjährige können mit Hilfe der Eltern durch Felswände turnen, wie es uns Luisa (6) und Emma (7) im Seven Summits-Klettersteig in Eitweg bei Wolfsberg eindrucksvoll demonstrierten: „So cool!“ Den beiden Mädchen gefällt’s. „Ein Erwachsener sollte sich im Klettersteig um ein Kind kümmern, denn eine Tour sollte der ganzen Familie Spaß machen und dabei niemanden überfordert“, ergänzt der Pädagoge: „Stress und Hektik haben in einem Klettersteig rein gar nichts verloren.“