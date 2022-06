Ukrainische Regierung verbietet Kunst aus Russland

Dazu zählen Werke aus Russland, Belarus und den russisch besetzten Gebieten. Bücher aus Russland unterlagen in der Ukraine bereits seit 2016 einer Zensur. Am Sonntag beschloss das Parlament nun, dass die Musik von Kunstschaffenden mit russischer Staatsbürgerschaft hinzukommt. Im Detail stimmte eine Zwei-Drittel-Mehrheit für den Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass Musik von Kunstschaffenden mit russischer Staatsbürgerschaft in der Öffentlichkeit verboten wird. Begründet wird damit, dass diese auf „separatistische Stimmungen in der Bevölkerung einwirken“ könne. Russische Musik würde es attraktiver machen, eine russische Identität anzunehmen und darauf abzielen, die Ukraine zu schwächen. Das Gesetz sieht jedoch Ausnahmen vor.