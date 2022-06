„Einige“ positive Corona-Tests bei Rapid - Absage!

Die ersten offiziellen Einheiten mit dem gesamten Kader müssen allerdings ohne den Cheftrainer stattfinden. „Bei einer Routinetestung innerhalb des Betreuerteams haben einige Corona-Tests positiv angeschlagen, darunter auch jener Test von Trainer Ferdinand Feldhofer. Unser Cheftrainer hat keine schwerwiegenden Symptome und befindet sich, so wie seine Kollegen, in häuslicher Quarantäne“, so der Klub in einer Mitteilung.