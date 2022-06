Rapids Sollbauer: „Bin keiner, der Ausreden sucht“

Neue Facette im Verteidigen

Zehn Jahre im Lavanttal, dann bei Barnsley und in Dresden. Auch wenn der Abstieg mit Dynamo bitter war. „Aber die Atmosphäre in der Stadt, im ganzen Klub war enorm.“ Der Kärntner ist auf Rapid vorbereitet. Natürlich fragte auch der WAC bei seinem Ex-Abwehrchef an, „aber als ich was von Rapid gehört habe, war klar, was ich will.“