Rapid Wien wird Transfer-Flop Koya Kitagawa los

Und was sagt Kitagawa selbst zu seinem verfrühten Rapid-Abschied? „Nach drei Saisonen beim SK Rapid führt mein Weg nun zurück nach Japan. Ich bedauere es sehr, ohne nennenswerten sportlichen Beitrag nun die Mannschaft zu verlassen. Dennoch möchte ich mich bei all meinen Mitspielern, den Vereinsverantwortlichen und Mitarbeitern sowie den Fans für die Zeit hier bedanken. Mein langersehnter Traum war es, eines Tages in Europa professionell Fußball zu spielen, diesen konnte ich mir hier bei Rapid erfüllen. Ich werde den SK Rapid auch in Zukunft aus Japan aus mitverfolgen, mir das ein oder andere Spiel ansehen und der Mannschaft die Daumen drücken - einmal Rapidler, immer Rapidler.“