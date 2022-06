Ganze Wohnung kann einfach umgesiedelt werden

Veränderung ist unausweichlich

Betont werden die Chancen: „Barrierefreiheit, Bauwidmungen, Adresszuweisungen müssen neu gedacht werden.“ Der Prozess ist im Laufen und unausweichlich: „Serielle Anfertigung und Vorfertigung werden stark kommen“, so Stadtschreiber. Denn am Bau fehlen Arbeiter, es mangelt an Qualität und Zeit, Ressourcen werden immer kostbarer.