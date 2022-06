Wahlkämpfe, Förderungen und Inserate

1. Die Bundespartei der ÖVP ist Beschuldigte in einem Korruptionsstrafverfahren. Zudem hat der Rechnungshof Zweifel an der Richtigkeit des von der Partei arg verspätet vorgelegten Finanzberichts für das Wahljahr 2019. In beiden Fällen ist die saubere Trennung der rechtlichen Prüfung von politischen Bewertungen wichtig. Denn es gilt die Unschuldsvermutung. Diese steht als Verfassungsbestimmung im sechsten Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention und in Artikel 48 der EU-Grundrechtscharta. Punkt.