Ausgebremst: Klein-Lkw blieb unter Viadukt stecken

Buchstäblich ausgebremst wurde ein Kleintransporter am Freitag in Pfaffstätten in Niederösterreich. Die Höhe seines Gefährts dürfte der Lenker massiv unterschätzt haben, als er unter einem Viadukt der Wiener Wasserleitung hindurchfahren wollte, und das auch noch mit ordentlich Tempo. Weit kamen er und sein Fahrzeug nicht, der Lkw-Aufbau blieb stecken. Es war längst nicht der erste derart gelagerte Unfall an dieser Stelle.