Katar-WM: Knifflige Herausforderung für Darts-WM

Für den Darts-Weltverband PDC wird die Winter-WM der Fußballer in Katar zu einer terminlich kniffligen Herausforderung. Das Turnier in dem Emirat ist bis zum 18. Dezember angesetzt, davor sind am 13. und 14. Dezember noch die Halbfinali sowie am 17. Dezember das Spiel um Platz drei geplant. Die Darts-WM im Alexandra Palace in London beginnt üblicherweise Mitte Dezember, der genaue Starttermin variiert von Jahr zu Jahr.