Mythos am Sachsenring ist „historisch gewachsen“

„Zwei Jahre haben sie aufgrund der Pandemie die Sportler nicht gesehen. Letztes Jahr mussten sie noch mit Ferngläsern von weit weg auf die Strecke schauen“, erklärt Sportreporter Stefan Geyler von der „Freien Presse Chemnitz“. Nun dürfen sie alle wieder rein. Rund 200.000 Zuschauer werden dieses Wochenende am Sachsenring erwartet. An einer Strecke, die längst zum Mythos wurde. Schon in den 1950er-Jahren sollen bis zu 400.000 Zuschauer zu den Motorrad-Rennen gepilgert sein. Und das bei 6500 Einwohnern in Oberlungwitz. „Die Euphorie ist historisch über 95 Jahre gewachsen. Die Begeisterung geht über Generationen“, weiß Geyler, der seit der Neueröffnung der Strecke 1996 jedes Jahr vom Event berichtet.