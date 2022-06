Seiten gewechselt: Diese Russen bekämpfen Putin

Die meisten Russen unterstützen den Krieg in der Ukraine - das legen Umfragen nahe. Dennoch gibt es auch viele, die sich gegen die Invasion aussprechen oder deswegen das Land verlassen. Manche nehmen die Waffe in die Hand und kämpfen gegen die Streitkräfte ihrer Heimat. Die Legion „Freiheit für Russland“ hat sich in der Ukraine aus russischen Überläufern gebildet und bekämpft jetzt Putins Soldaten. Inzwischen hat die Legion sogar prominente Unterstützung aus der Moskauer Elite erhalten.