„Halten den Feind so gut es geht zurück“

In der Ostukraine liefern sich ukrainische und russische Truppen weiter schwere Kämpfe in den Gebieten Luhansk und Donezk. In Richtung der Stadt Bachmut gebe es russische Angriffe „zur Verbesserung der taktischen Lage“, teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag mit. Unter Artilleriebeschuss stünden die Orte Wessele, Soledar, Berestowe und Wowtschojariwka. Besonders hart umkämpft ist weiter die Stadt Sjewjerodonezk. Dort halte die ukrainische Armee „den Feind so gut es geht zurück“, erklärte der Gouverneur von Luhansk.