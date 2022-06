„Aquaman“-Star Jason Momoa ist schon wieder Single

Chance auf Liebes-Comeback?

Ein Funken Hoffnung, dass Momoa und González ihrer Liebe noch eine zweite Chance geben könnten, bestehe aber, hieß es weiter. Die Schauspieler sollen sich nämlich „sehr lieben“, Schuld an der Trennung seien lediglich die vollen Terminkalender der beiden. „Sie sind leider gerade an verschiedenen Punkten in ihrem Leben“, verriet eine weitere anonyme Quelle.