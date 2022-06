Kogler: „Wenigstens bin ich ausreichend stabil“

Als der Ukraine-Krieg begann, war Deutschland noch zu 55 Prozent von russischem Gas abhängig, zwei Monate später nur noch zu 35 Prozent. In zwei Jahren soll die Quote bei 0 Prozent liegen. Wann wird es in Österreich realistisch so weit sein, wie soll das genau gelingen und was wird es kosten? Bitte um eine Auflistung von Fakten.

Ich halte es für unseriös, so zu fragen. Als könnte man das aus dem Ärmel schütteln. Noch unseriöser wäre, die Antwort darauf zu geben. Wir reduzieren die Abhängigkeit so schnell wie möglich. Die Situation in Österreich ist einerseits entlang unserer Voraussetzungen der Pipelineführung und andererseits der Verträge, die österreichische Firmen gemacht haben, namentlich die OMV, eine ganz andere. Jetzt ist der Plan, dass wir uns bis 2027 möglichst unabhängig machen können.