Signalpistole wurde zur „Schrotflinte“ umgebaut

Bei „Balkan-Partys“ verkauft

Weitere Ermittlungen führten zu einem einschlägig vorbestraften und bereits seit längerer Zeit in Suben inhaftierten Bosnier (29), der die Kokain-Deals aus der Zelle vermittelt hatte. Eine Nebenfigur war ein Wirt (34), der zur Aufbesserung seiner tristen finanziellen Lage „Schnee“ ankaufte, den er bei so genannten „Balkan-Partys“ verscherbelte. Als zweite Kokainquelle und auch Verkäufer der illegalen Schusswaffen, wurde ein mehrfach vorbestrafter, bereits seit längerer Zeit inhaftierter Serbe (34, auch in Suben) ausgeforscht.