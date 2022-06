Toyota verteidigt Festhalten an Verbrenner-Motoren

Toyota hat mit seinem Hybrid-Modell Prius, das einen herkömmlichen Verbrenner mit einem Elektromotor verbindet, ohne externes Laden anzubieten, den Markt für diese Fahrzeuge in den vergangenen 20 Jahren beherrscht und sich damit Respekt auch von Umweltschützern erworben. Doch zuletzt geriet das Unternehmen wegen seines Festhaltens an der Verbrenner-Technologie in die Kritik. Diese kam bei der Hauptversammlung vom dänischen Fonds AkademikerPension. Der Investor warf dem nach Absatz weltgrößten Autobauer auch vor, mit Lobbyarbeit den Durchbruch der reinen Elektromobilität zu behindern.