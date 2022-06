Motorradfahrer (25) starb bei Zusammenstoß mit Lkw

Der Unfall passiert gegen 13.30 Uhr ereignete sich auf der Bad Mühllackener Bundesstraße. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer hatte seinen LKW auf der B 132 von Lacken in Richtung Bad Mühllacken gelenkt. Er legte eine kurze Rast ein und parkte daher parallel neben der linken Fahrbahn auf einem dortigen Abstellplatz. Der 25-jährige Motorrad-Lenker fuhr mit seinem Motorrad auf der B 132 von Bad Mühllacken in Fahrtrichtung Lacken. Der 32-Jährige wollte den Abstellplatz verlassen und den LKW wieder auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bad Mühllacken lenken. Er überzeugte sich, ob das Verlassen des Abstellplatzes gefahrenlos möglich ist. Er manövrierte den LKW auf die Fahrbahn.