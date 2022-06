Großbaustelle wird bereits jetzt zur Nervensache

So sind derzeit neben dem Schulring, auch die Josefstraße und die Schulgasse teilweise gesperrt. Gestern Früh gab es dann auch in der Jahnstraße kein Weiterkommen mehr. Die Verkehrslawine musste kurzerhand über die Johann-Gasser-Straße ausweichen, was gegen 8 Uhr Früh einen gehörigen Zeitverlust von 30 Minuten auf einer rund einem Kilometer langen Fahrstrecke zur Folge hatte. „Ab dem Citysplash ging plötzlich nichts mehr. Ich habe heute über 40 Minuten in die Arbeit gebraucht“, ärgert sich eine St. Pöltnerin. Und das auf einer Strecke, für die die junge Frau normalerweise nur fünf Minuten brauche.