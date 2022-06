Das wird das neue Zuhause von William und Kate

In der Nähe der Queen

Der Umzug bringe besonders auch Prinz William Vorteile, der in zehn Minuten im Schloss Windsor bei der Queen sein könne. „William verbringt jetzt so viel Zeit in Windsor, um seinen Aufgaben nachzugehen. Es wird für ihn sehr praktisch sein, dort zu sein, und ich denke, dass immer mehr in Windsor passieren wird“, so Seward weiter.