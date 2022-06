Nova Rock: Einsatzkräfte ziehen positive Bilanz

Die Einsatzkräfte haben am Montag zufrieden Bilanz über das diesjährige Nova-Rock-Festival gezogen. Die Abreise der Fans von den Pannonia Fields in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) verlief im Gegensatz zur nassen Anreise trocken und ruhig. Rund 250 Polizisten seien zu jedem Zeitpunkt an Ort und Stelle gewesen.