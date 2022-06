FPÖ kämpft für spürbare Entlastungen

Udo Landbauer fordert einen gesetzlichen Spritpreisdeckel bei 1,20 Euro. Autofahren muss leistbar sein. Tanken darf nicht zum Luxus werden. Wir Niederösterreicher sind auf das Auto angewiesen. Aktuell schlägt der Spritpreiswahnsinn jeden Tag an der Zapfsäule zu. Der Steueranteil von Mineralöl- und Mehrwertsteuer liegt bei über 50 Prozent. Der ÖVP-Finanzminister greift also bei jedem Mal Tanken tief in die Taschen der Bürger. Die Autofahrer-Abzocke muss aufhören. Die Mineralölsteuer soll für mehrere Monate ausgesetzt und die Mehrwertsteuer halbiert werden. Andere Länder wie z.B. Ungarn machen das längst vor.