„Mein Papa hat Padel Tennis erfunden“

Alfonso Hohenlohe-Langenburg baute einst in Mexiko das Geschäft des deutschen Autoherstellers Volkswagen auf. In Acapulco lernte er Don Enrique Corcuera, der sich aus Mangel an Platz eine verkleinerte Ausführung eines Tennisplatzes auf sein Anwesen bauen ließ, kennen. Der Court war dort von Netzen umgeben. Papa von Hohenlohe gefiel das Spiel auf dem kleinen Platz sehr gut. Nach der Rückkehr nach Spanien ließ er in seinem Club in Marbella zwei Plätze anhand der mexikanischen Vorlage errichten.