Spektakel: 3500 Athleten bezwangen die Hindernisse

Genug schweißtreibend waren ohnehin die spektakulären Hindernisse auf der zehn Kilometer langen Strecke durch die City der Landeshauptstadt. „600 Tonnen Material haben wir aufgebaut“, schnaufte dann auch Organisator Andreas Mauerhofer nach dem Start durch. Bis zu 300 Mitarbeiter waren im Einsatz, so wurden am Samstag bei den Labestationen mehr als 250 Kilogramm Bananen und Tausende Liter Flüssigkeiten an die Starter ausgeben.