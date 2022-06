Football: Knappe ELF-Niederlage für Raiders Tirol

Die Raiders Tirol haben auch ihr zweites Spiel in der European League of Football (ELF) knapp verloren. Der österreichische Champion musste sich am Samstag bei den Cologne Centurions in einer dramatischen Partie in Köln mit 46:49 geschlagen geben. Zum Auftakt waren die Raiders den Vienna Vikings mit 23:29 unterlegen. Die Wiener empfangen am Sonntag (15.00 Uhr) Frankfurt Galaxy und wollen mit einem Erfolg die Führung in der Central Conference verteidigen.