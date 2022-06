Filzmaier analysiert: Peng! Du bist tot!

3. Was freilich typisch war: Mit Ausnahme von Moderatorin Katia Wagner sprachen da nur Männer im Fernsehstudio. Obwohl 52 Prozent der Bevölkerung weiblich sind, werden geschlechtsunabhängig lebensbedrohliche Waffen als Männersache gesehen. Es ist absurd, wenn fast ausschließlich Männer bereden, was gegen 2021 in Österreich an Frauen begangene 29 Morde und Totschläge – und zudem rund 20 Mordversuche und schwere Gewalttaten – künftig am besten getan werden soll.