Längere Mittagspause wegen WM-Play-off-Spiel

Bei der Partie am Dienstag in Katar handelt es sich um das entscheidende Match um den dann letzten freien Platz für die WM Ende des Jahres in dem Emirat. Der Sieger kommt in die Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan. Am Tag zuvor spielen Australien und Peru um einen Platz in der Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien. Costa Rica hatte in der WM-Qualifikation in Nord- und Mittelamerika und der Karibik den vierten Platz belegt. Neuseeland vertritt Ozeanien im Play-off im Ahmad-bin-Ali-Stadion in Ar-Rayyan bei Doha. In Costa Rica beginnt das Spiel um 12.00 Uhr.