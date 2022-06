Vierter Stich erfordert Fingerspitzengefühl

Neue Impfstoffe und Virusvarianten entstehen

Vorschnell alle in den vierten Stich zu treiben bringt nichts, es braucht Fingerspitzengefühl. „Zwei bis drei Monate nach der Impfung können wir einen gewissen Infektionsschutz gewährleisten. Daher wollen wir das Pulver nicht zu früh verschießen.“ Dann eher vorm Herbst Empfehlungen nachschärfen. Wobei die Entwicklung neuer Virus-Varianten ebenso beäugt wird wie jene der Impfstoffe. „Sind die bivalenten Stoffe, also jene, die auch gegen Omikron schützen, rechtzeitig da, würden sie einen Vorteil bieten“, so Kollaritsch. „Wir wissen von der Schutzdauer noch zu wenig, aber eine Grundimmunisierung von zwei Saisonen wäre möglich.“