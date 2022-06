Auf das Wohl unserer Sport-Talente wird geachtet

„Es ist wichtig, dass es eine Balance gibt. Sie müssen auch noch Kind bleiben können. Man muss bedenken, dass sie auch Schüler und Jugendliche sind. Da ist auch im Trainerbereich eine Bewusstseinsbildung passiert, es hat ein Umdenken gegeben, und es wird wirklich viel Rücksicht darauf genommen“, so Rumetshofer, der betont, dass allgemein in der Qualität der Trainer und deren Qualifikationen viel verbessert und auch in die Ausbildung viel investiert wurde: „Da ist in den letzten Jahren sicher am meisten passiert, auch die einzelnen Fachverbände legen da sehr viel Wert darauf!“