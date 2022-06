Liu Jia: „Mit 14 hatte ich einen Zusammenbruch“

„Krone“:Frau Jia, Sie wurden in China zur Tischtennisspielerin ausgebildet. Was sind Ihre Erinnerungen daran?

Liu Jia: Der Vorteil an dieser Ausbildung war, dass viele Kinder sehr viel miteinander trainierten und der Fokus auf dem Sport lag. Die Gruppendynamik war sehr stark, die Motivation dadurch sehr groß. Aber auf die einzelnen Personen wurde nicht eingegangen, es herrschte Drill, man wurde jeden Tag in die Halle geschickt. Egal ob man müde war, oder nicht.